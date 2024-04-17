شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 48 ساعة من لقائها الجمهور.. تعرف على أغاني حفل آمال ماهر المنتظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بقي من الزمن 48 ساعة على الحفل المنتظر لملكة الغناء العربي آمال ماهر التي تلتقي به جمهورها بعد غياب لأكثر من عامين.

وستقدم آمال باقة مميزة من أغانيها تأتي في مقدمتها أغنيات: أنا الحب، صاحبة عمري، لو كان بخاطري، اللي قادرة.

وشوقت آمال جمهورها للحفل المنتظر، عبر فيديو نشرته منذ قليل بمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها قالت فيه: "وحشتوني جدا .. مستنياكم في يوم 19 أبريل في كايرو فيستيفال على مسرح الماركى".

وتتوافر تذاكر الحفل على موقع (TicketsMarche)، وتُفتح الأبواب أمام الجمهور لدخول الحفل من الساعة ٧م، ويبدأ الحفل الساعة 9 مساء.



حفل آمال ماهر