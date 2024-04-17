شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبري: حالتي الصحية مستقرة وأقضي فترة النقاهة مع أسرتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة عبير صبري، إن حالتها الصحية مستقرة وتتحسن بشكل جيد، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة خلال اليومين الماضيين دخلت على إثرها أحد المستشفيات الخاصة.

وأضافت عبير - لوكالة أنباء الشرق الأوسط -: "الحمدلله حالتي الصحية مستقرة وتتحسن بشكل جيد، وأقضي حاليا فترة النقاهة في منزلي مع أسرتي" ، معربة عن شكرها لزملائها وأصدقائها وجمهورها لحرصهم على الاطمئنان عليها خلال اليومين الماضيين.

وكانت الفنانة عبير صبري قد دخلت أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة مؤخرا إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة ، حيث أجريت لها بعض التحاليل والفحوصات الطبية وتلقت العلاج المناسب حتى تحسنت حالتها وغادرت المستشفى في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وكانت الفنانة عبير صبري قد شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "حدوتة منسية"، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية سعاد، والتي تواجه تحديات كبيرة مع أبنائها والصراع على الإرث، إلى جانب عدة قضايا متشابكة عن الأسر المصرية وعلاقة الأم مع أبنائها، مع مطاردة سر من ماضيها يهدد حياتها.

مسلسل حدوتة منسية بطولة سوسن بدر، سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيى الدين.