شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى موسى تطرح أغنية "عزيز" بعد نجاح أغنيتها حفلة فرفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة هايدى موسى، أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "عزيز"، والأغنية من كلمات شفيق كارم، ألحان محمود عز، توزيع رامي نوار، تسجيل ومكس وماستر ماهر صلاح. أغنية "عزيز" تحمل طابعا رومانسيا كما تتسم الأغنية بطابع شبابي أنثوي ومليء بالألوان الزهرية.



جدير بالذكر أن هايدي موسى تستعد لطرح أعمال غنائية جديدة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع موسم صيف 2024 وستكون مفاجأة للجمهور.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هايدي موسى أغنية "حفلة فرفشة"، وطرحتها مؤخرا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية.