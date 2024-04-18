شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على لجنة تحكيم جائزة Caméra d’or بمهرجان كان السينمائى الـ 77 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 77 عن أعضاء لجنة تحكيم جائزة Caméra d’or، وهم بالوجي وهو مخرج وكاتب أغاني وإيمانويل بيرت وهي ممثلة ومخرجة، ويتقاسما رئاسة لجنة التحكيم، فيما يشارك في اللجنة كأعضاء كل من جيل بورت - مدير التصوير وباسكال بورون وزوي ويتوك كاتبة السيناريو وناتالي شيفليت محررة قسم السينما والثقافة في (EBRA).

جائزة Caméra d’or تقدم منذ عام 1978، تُمنح الكاميرا الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل أول يُعرض في الاختيار الرسمي أو أسبوع النقاد أو أسبوعي المخرجين وتقدم الجائزة لتشجيع الإبداع الشبابي وهو حافز لمسيرة صانعي الأفلام حيث يقدم لهم عرضًا دوليًا فريدًا وسبق وفاز بالكاميرا الذهبية، جيم جارموش، جعفر بناهي، إيلديكو إنيدي، ستيف ماكوين أو أنتوني تشين.

وفي سياق متصل أعلن مهرجان كان عن مشاركة فيلم شرق 12 للعرض ضمن مسابقة أسبوع المخرجين في مهرجان كان 2024، وهو من كتابة وإخراج هالة القوصي.

الفيلم من بطولة منحة البطراوي، وأحمد كمال، ويشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين الصاعدتين عمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع، وهو سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبد السلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي.

وينتمي فيلم شرق 12 لنوعية الكوميديا السوداء، حيث يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، يتمرد فيه الموسيقار الشاب عبدو (عمر رزيق) على شوقي البهلوان (أحمد كمال) الذي يدير المكان بخليط من العبث والعنف وجلالة الحكاءة (منحة البطراوي) التي تخفف عن الناس بحكايات خيالية عن البحر الذي لا يعرفه أحد، ويخطط عبدو، مستعينا بموهبته، مع الشابة ننة (فايزة شامة) لكسر قبضة شوقي ونيل الحرية في عالم أرحب، والفيلم ناطق بالعامية المصرية وتم تصويره في 22 يوم في القاهرة والقصير عام 2022.