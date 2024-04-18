عمر كمال يرد على انتقادات ركوبه سيارات فارهة: كنت بنزل تحت رجل الست ألبسها الشوز -فيديو

أجاب الفنان المصري عمر كمال على الانتقادات التي وجهت إليه بسبب ركوبه لسيارات فارهة، حيث كشف عن المهن التي عمل فيها في الماضي.

وصرح قائلاً: “كنت أعمل في محطة وقود، وكان راتبي يتكون من البقشيش الذي يعطيه الزبائن، جنيه و2 جنيه من كل زبون. كنت أرى السيارات الفارهة وأتساءل لماذا لا أستطيع أن أمتلك واحدة؟” وفقًا لما ذكرته موقع “القاهرة 24”. وأضاف: “عملت كحارس أمن لمدة 12 ساعة بمقابل 1200 جنيه في الشهر. عملت في محل أحذية، وكنت أنزل على الأرض تحت رجل الزبونة لأساعدها في ارتداء الأحذية، ولم أعترض”.

وأوضح: “لماذا عندما أصبحت ناجحًا، تم حملي على كتفين وانتقدوني؟ لقد عملت بجد في أي مهنة لأن الكسل ليس خيارًا. عندما هاجرت إلى القاهرة، كان لديّ فقط 10 جنيهات، وعملت ككاشير من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 8 مساءً مقابل 300 جنيه شهريًا”. وأضاف: “لقد عملت كمطرب، واتهموني بالتقليد لمحمد فؤاد. تركت مجال محمد فؤاد وانتقلت إلى المشاركة في المهرجانات”.