مدير أعمال شيرين سيف النصر يكشف أسرار الفترة الأخيرة من حياتها قبل وفاتها.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف خالد محيي الدين، مدير أعمال الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، أسرار الفترة الأخيرة من حياتها قبل وفاتها.

وقال "محي الدين"، في لقائه ببرنامج "ET بالعربي"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إن شيرين سيف النصر كانت تحب مشاهدة أعمال المخرج محمد سامي.

شهد عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر الذي أقيم الثلاثاء الماضي، بمسجد الحامدية الشاذلية حضور كبير من قبل نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة الذين حرصوا على التواجد وتقديم واجب العزاء.

وكان في استقبال المعزيين أسرة الراحلة شيرين سيف النصر ومن أبرز الحضور الفنان أحمد عبد العزيز، الفنان أشرف زكي، الفنان محمد أبو داود، الفنان أيمن عزب، السيناريست محمد الغيطي، الإعلامي طارق علام، الفنان صبحي خليل، شبيه الفنان عادل إمام، الأب بطرس دانيال.

وكشف عن خبر الوفاة شريف سيف النصر الأخ غير الشقيق للفنانة المعتزلة وكتب عبر حسابه بتطبيق "فيسبوك": "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقًا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت آخر أعمال المخرج محمد سامي، هي مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي قدمت بطولته الفنانة مي عمر، في دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا..

أمير كرارة وياسر جلال وأشرف زكي يقدمون واجب العزاء في وفاة والد وليد سليمان

بعد تعرضه لوعكة صحية.. 10 معلومات عن الفنان سامح الصريطي