شكرا لقرائتكم خبر عن مايكل دوجلاس طالب مارفل بالموت في فيلم Ant-Man المقبل.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت الكثير من التقارير الأجنبية خلال الفترة الأخيرة تتناقل تصريحات النجم العالمي مايكل دوجلاس التي طالب فيها عالم مارفل بضرورة موت شخصيته في احداث الفيلم المقبل لسلسلة Ant-Man الذي يحمل اسم Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

ووفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة deadline للنجم العالمي مايكل دوجلاس قال فيها: "يمكنني أن أتقلص إلي حجم النملة وانفجر"، مضيفاً انه سيكون مهتما بالعودة إلى عالم مارفل من جديد في حال انه استطاع الموت في سلام، مطالبا بعض من المؤثرات الخاصة في الجزء الجديد لمساعدته وارساله إلى هانك بيم.

فيلم Ant-Man and the Wasp بطولة بول رود، وإيفانجلين ليلى، وميشيل فايفر، وكاثرين نيوتن، ومايكل دوجلاس، وجوناثان ميجورز، ومن إخراج بيتن ريد، ومن تأليف جاك كيربي وجيف لافنيس.

وكان فيلم Ant-Man الأصلى قد حقق إيرادات وصلت إلى 519 مليون دولار في جميع أنحاء العالم منذ عامين.

الفيلم يحمل رقم 31 الذي تم إصداره في Marvel Cinematic Universe، وحقق أعلى افتتاح في نهاية الأسبوع في شباك التذاكر المحلي، متجاوزًا اجزائه الماضية، Ant-Man 2015 (57 مليون دولار) و 2018 Ant-Man and the Wasp 75مليون دولار.