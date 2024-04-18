شكرا لقرائتكم خبر عن ميس حمدان عن فيلم أسود ملون: "زى" ملكة فرعونية وبحب أى دور به تقمص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة ميس حمدان أن اعتماد فيلم أسود ملون الذى يتم عرضه حالياً في السينمات خلال موسم عيد الفطر السينمائى 2024، على الفانتازيا والخروج عن المألوف هو السبب في موافقتها على المشاركة فيه مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أنها تجسد دور ملكة فرعونية تدعى "زي" وأنها تحب أي دور به تقمص لشخصيات مختلفة وخارج عن المألوف.

فيلم أسود ملون انطلق عرضه يوم الأربعاء الماضى 10 أبريل بعد تأجيل عرضه أكثر من مرة، وهو بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، ميس حمدان، وضيوف الشرف: محمود حافظ، ومنة عرفة، وإبرام سمير، وصبا الرافعي، وريهام محيي الدين، من تأليف أحمد عثمان، وإخراج حسن البلاسي.



ميس حمدان من فيلم اسود ملون

تدور أحداث فيلم أسود ملون في إطار كوميدي رومانسي فانتازي، حيث يتناول علاقات الحب بين الرجل والمرأة، وكيف أن كل واحد منا لديه فكرة خاطئة في ذهنه لابد أن يتخلص منها لكي يستمتع بالحب، وذلك من خلال منظِّمة حفلات زفاف، والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، وهناك تتعرف على حالات مشابهة لحالتها.

يذكر أن ميس حمدان شاركت مؤخراً كضيفة شرف خلال أحداث فيلم السيستم الذى طُرح في دور العرض خلال شهر فبراير الماضي، والعمل من بطولة: أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق وضيوف الشرف ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم وتأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوي.