أنجلينا جولي تسحر الحضور بإطلالتها الذهبية

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت الممثلة العالمية أنجلينا جولي على السجادة الحمراء مع فيفيان جولي بيت وباكس جولي بيت، وذلك خلال افتتاح النسخة الموسيقية من "The Outsiders".

وخطفت أنجلينا الأنظار بإطلالتها الذهبية، إذ ارتدت فستان من الساتان باللون الذهبي، طويل وممتدا للأرض، وأقرنته بعباءة واسعة وطويلة باللون البني.

وتزينت أنجلينا بمجوهرات باهظة وأنيقة، إذ اختارت أقراط نحاسية هندسية من "SAINT LAURENT" يبلغ سعرها 1190 دولار. وأكملت إطلالتها بحقيبة سوداء من الجلد، كما انتعلت حذاءً بكعب عال، باللون الأحمر.

ومن الناحية الجمالية، اختارت مكياجاً رائعاً ابرز ملامح وجهها، واعتمدت تسريحة شعر أنيقة، إذ تركت شعرها منسدلا بطرقة مموجة مع فرق جانبي.

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