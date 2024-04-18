ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة التونسة درة الأنظار بإطلالتها خلال جلسة تصوير خاصة، في أحد الشوارع القديمة في بلدها الأم.

وتألق درة بالصور بإطلالة راقية، من تصميم المصمم التونسي أحمد تلفيت.

وارتدت درة فستان ضيق وطويل يلامس الأرض، باللون الأزرق، يتميز بذيل طويل وكمين طويلين، كما أن خصره محدد بنمط "الكورسيه".

وأكملت درة إطلالتها بمجوهرات رائعة، إذ تزينت بعقد من الذهب، عريض ومزخرف، بالغضافة غلى مجموعة من الأساور الذهبية.

ومن الناحية الجمالية، ظهرت درة بمكياج قوي يرتكز على إظهار العينين، واختارت تسريحة شعر أنيقة، إذ رفعت شعرها على شكل ذيل حصان.

كانت هذه تفاصيل خبر درّة التونسية تتألق بإطلالة ملكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.