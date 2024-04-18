شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم اللبنانى المصرى أرزة يشارك فى مهرجان ترايبيكا السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان ترايبيكا السينمائي الدولي عن اختيارها للفيلم المصري اللبناني أرزة للمشاركة في مسابقتها الرسمية، وسيقام له خمسة عروض في المهرجان، لتتواصل العروض العالمية الأولى للفيلم.

وكانت إدارة مهرجان بكين السينمائي الدولي قد اختارت الفيلم المصري اللبناني أرزة ليشارك في قسم أفلام الغد به، وسيكون العرض العالمي الأول له يوم 23 من أبريل الجاري.

وتعد تلك المشاركة هي الأولى في المهرجانات لمخرجته ميرا شعير في أول أفلامها الطويلة بعد فيلمها القصير ليلاك الذى شارك في الكثير من المهرجانات العالمية، والفيلم من تأليف فيصل شعيب ولؤي خريس.

ويلعب بطول الفيلم كلاً من "دياموند أبو عبّود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا".

وتدور أحداثه حول "أرزة" وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، صَعُبَت عليها ظروف الحياة فاضطرّت إلى العمل جاهداً بمفردها لتأمين لقمة العيش لابنها كنان وشقيقتها ليلى.