شكرا لقرائتكم خبر عن أوليفيا ويليامز عن مشاركتها في الموسم الرابع من Friends : وقت سيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الممثلة العالمية أوليفيا ويليامز عن تجربتها القصيرة مع مسلسل Friends، حيث كان للممثلة البريطانية، التى تبلغ من العمر الآن 55 عامًا، دور شرفى في المسلسل الكوميدى في الموسم الرابع من العمل الذي يعد من اشهر الاعمال الدرامية.

لعبت ويليامز دور صديقة وإشبينة العروس إميلي، التي لعبت دورها هيلين باكسينديل، حيث يسافر الممثلون الرئيسيون إلى لندن لحضور حفل زفاف روس وإميلي، وتحتوي الحلقة على مشهد شهير يقول فيه روس بالخطأ اسم راشيل عند المذبح بدلاً من اسم إميلي.

وفي حديثها لصحيفة "إندبندنت" حول فترة مشاركتها في تصوير مسلسل Friends، قدمت ويليامز مزيدًا من التفاصيل حول ما وصفته سابقًا بأنه وقت "سيئ"، ومن الأمثلة على ذلك معاملة ممثل معين في موقع التصوير.

وكشفت ويليامز عن بعض من تفاصيل التصوير، قائلة :"على سبيل المثال، تم اصطحابي إلى الاستوديو في سيارة مشتركة مع ممثلة رائعة أعتقد أن شخصيتها كانت تسمى "المرأة العجوز"، مضيفة "صرخت في وجهي إحدى المنتجات داخل التصوير ولا اريد ذكر اسمها، وهو ما شكل ضغطا كبيرا لي داخل كواليس التصوير".