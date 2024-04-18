شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال عن فتحى عبد الوهاب فى الحشاشين: أستاذ كبير وتعلمت منه الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل إسلام جمال في تصريحات خاصة لليوم السابع، عن مشاهده مع الفنان فتحى عبد الوهاب في خلال مسلسل الحشاشين الذى عرض ضمن دراما رمضان 2024، والذى شارك فيه جمال بشخصية ملك شاه قائلا:" أستاذ فتحى عبد الوهاب، حبيبى وأخويا الكبير، أستاذ كبير، أى واحد بيحب التمثيل، هيبقى حابب وعايز يقف قدامه، إحساس عالى جدا، وخبرة، أى حد هيقف قدامه هيستفيد منه، أنا شخصيا بتعلم منه، والشغل معاه ممتع".

مسلسل الحشاشين هو الإنتاج الأضخم مصريا وعربيا خلال الموسم الرمضانى 2024، والذى دار عن الطائفة الإسماعيلية التي أنشأها حسن الصباح، في القرن الـ 11.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.