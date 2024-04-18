بالصور- يارا السكري تخطف أنظار المتابعين بأنوثتها و جمالها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري، وظهرت بلوك رائع، إذ إرتدت فستاناً طويلاً وواسعاً بألوان عديدة،من دون أكمام، وربطت شعرها بشكل مميز على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً ناعماً أظهر جمال ملامح وجهها.



وكانت أطلت يارا السكري بمقطع فيديو من أمام أهرامات الجيزة شاركته عبر حسابها الخاص، وتألقت بلوك رائع خطفت من خلاله الأنظار، حيث كانت ترتدي فستاناً قصيراً باللون الأزرق، بكمين طويلين، وإنتعلت حذاءً عالٍ أسود من الجلد، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً خفيفاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية.

