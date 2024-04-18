خاص بالفيديو- ندين جابر تتحدث عن "ع أمل" وهذا ما قالته عن المقارنة بين شارته وأغاني ماريلين نعمان فيه

ميرنا وليد - بيروت - حقق مسلسل "ع أمل" نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية وهو من بطولة الممثلين ماغي بو غصن، مهيار خضور، بديع أبو شقرا، عمار شلق، طلال الجردي، نوال كامل، ريان حركة، ماريلين نعمان وغيرهم، وهو من تأليف الكتابة ندين جابر واخراج رامي حنا، وانتاج شركة "إيغل فيلمز".



موقع "الفن" التقى بـ ندين جابر التي تميزت بالكثير من النصوص، مثل "للموت" ايضا، وقد أجرينا معها مقابلة في إفطار نظمه مؤسسا حفل جوائز الموريكس دور الدكتورين زاهي وفادي الحلو، وفي الوقت ذاته بـ مناسبة عيد الفصح ايضا، تحدثنا معها عن "ع أمل" وغيرها من المواضيع.

