فن ومشاهير

بتول عرفة تحتفل بالملايين مع لايف ستايلز ستوديوز!

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: تواصل شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لصاحبها رجل الأعمال السعودي فهد الزاهد، في تحقيق أرقام قياسية من حيث نسبة المشاهدة على الأعمال الفنية التي قدّمتها الشركة مع نخبة من أهم الفنانين والنجوم.

وقد احتفلت المخرجة المصرية بتول عرفة بوصول مجموع مشاهدات أعمالها المصوّرة مع “لايف ستايلز ستوديوز” إلى 136 مليون مشاهدة عبر قناة الشركة على موقع “يوتيوب”.

وقالت بتول عرفة في منشور عبر حسابها على موقع “إكس”: 136 مليون مشاهدة على يوتيوب لأعمالى مع شركة لايف ستايلز ستوديوز الغالية”.

كما تمتنت أن يستمر التعاون بينها وبين “لايف ستايلز ستوديوز” قائلةً: “يا رب دائماً متجمعين على النجاح إن شاء الله يا رب إنتظرونا فى القادم إن شاء الله”.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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