أنغام تنطلق من دبي بصيف حافل بالمفاجآت والحفلات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة أنغام لإحياء حفلات الصيف المقبل حيث تستهلّها بحفل غنائي ساهر تقدّمه في دبي في 5 أيار (مايو) المقبل.

وأعلنت الشركة المنظّمة لحفل أنغام في دبي، عن طرح التذاكر للجمهور غداً الجمعة 19 نيسان (أبريل)، عبر موقعها الإلكتروني.

وكانت أنغام قد أطلقت أخيراً أغنية جديدة بعنوان “أكبر قلب” لدعم مرضى القلب من الأطفال ضمن حملة إعلانية خيرية، وهي من كلمات مصطفى حدوته، ألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق مدكور.

وتُعد “أكبر قلب” ثاني حملة دعائية لأنغام خلال شهر رمضان بعد أغنية “الساعات الحلوة ما بتخلصش” التي شاركها فيها الفنان محمد رمضان، وتصدّرت “تريند” مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد إطلاقها، وتم تصويرها ضمن حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات، وضمت عدداً من ضيوف الشرف، منهم الكاتب أيمن بهجت قمر والملحن عزيز الشافعي، بالإضافة إلى أسرتَي النجمين، حيث ظهر نجلا أنغام عمر وعبد الرحمن، وأشقاء محمد رمضان وزوجته والأبناء. والأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي وإخراج كاملة أبو ذكري.