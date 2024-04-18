ناقد فني شهير يؤكد: أحمد العوضي نجح بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن رأيه في نجاح الفنان أحمد العوضي في مسلسل “حق عرب” بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال الشناوي في تصريحات إعلامية: “الفنان أحمد العوضي دخل في تحدٍّ وأثبت أن من الممكن أن تراهن عليه، ولكن يجب أن يكون لديه مساحة للحرية، وألاّ يتوقف عند تجسيد شخصية البطل الشعبي، والمؤكد أنه نجح بدون ياسمين عبد العزيز شعبياً، وعليه الخروج من حالة البطل الشعبي”. وأضاف: “العوضي يسعى الى الصدارة بين النجوم، وأن يكون اسمه في المقدّمة، وهذا يجعله في تحدٍّ حقيقي”.

وشارك أحمد العوضي في بطولة مسلسل “حق عرب” عدد من النجوم، أبرزهم: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، أحمد عبد الله، كارولين عزمي، وليد فواز…، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وعُرض المسلسل ضمن موسم رمضان 2024، وحقق نجاحاً كبيراً، وتدور أحداثه حول “عرب”، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدّي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث…