في لقاء مؤثر على قناة روتانا خليجية، كشف الملحن محمد المغيص عن قصة دعمه للفنان عبدالمجيد عبدالله في بداية مشواره الفني.

فقد حكى المغيص أنه باع سيارته الشخصية لشدة إعجابه بصوت عبدالمجيد ورغبته في مساعدته على إطلاق موهبته.

وأوضح المغيص أن ذلك كان سلوكًا شائعًا في تلك الحقبة، حيث كان الجميع يسعى لدعم المواهب الصادقة ومساعدتها على إبراز قدراتها.

وعبر المغيص عن أسفه لغياب مثل هذا التعاون الآن، مشيرًا إلى سيطرة الشركات على عملية اكتشاف المواهب واختيارها.

وأضاف:”اليوم ما فيه تواصل بيني وبين عبدالمجيد عبدالله، و”أمي ماتت ما عزاني فيها، ولكن يظل أخ وعزيز”.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الملحن المغيص: بعت سيارتي من أجل دعم عبدالمجيد عبدالله في بدايته وعند وفاة والدتي كانت الصدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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