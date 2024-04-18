تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لقاءً طريفًا بين الفنان طارق العلي وإحدى معجباته.

وعبّرت المعجبة عن حبها الشديد للفنان خلال اللقاء، قائلة له: “أموت عليك”.

وفأجابها الفنان طارق العلي بطريقة مرحة: “لا تموتين، خلك عايشة أحسنلك!”.

وتابعت المعجبة حديثها مع الفنان، شارحةً له أنها تتابع أعماله ومسرحياته بشغف، حتى أثناء حملها، رغبةً منها في أن يكون ابنها يشبهه.

وأثار هذا المقطع الطريف تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثيرون عن إعجابهم بخفة دم الفنان طارق العلي وتواضعه، كما أشادوا بحب المعجبة الشديد لفنه.

كانت هذه تفاصيل خبر معجبة تفاجئ طارق العلي: أموت عليك.. شاهد كيف رد عليها الفنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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