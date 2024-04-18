كشف الملحن محمد المغيص عن تفاصيل الخلاف الذي نشب بين الفنان محمد عبده ومحمد عمر بسبب أغنية “طالبك يا سيدي السماح”.

وخلال مقابلته على قناة “روتانا خليجية”، أوضح المغيص قائلاً: “ذكر محمد عمر أن الرجل كان يهددني، وأجبته بأنه قد يكون مجرد مزاح، وأشرت أيضًا إلى أن أغنية “طالبك يا سيدي السماح” كانت مستوحاة من تجربتي في منطقة الجنوب”.

وأضاف: “مع مرور الوقت واكتساب الخبرة، أدركت كيفية استغلال هذه الأشياء من خلال إصداراتك، ولقد قام محمد عمر بغناء أوراق خضراء التي قام سعد الخريجي بكتابتها، وتم تضمينها في ألبوم خليجي سامري”.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الملحن والموسيقار محمد المغيص يروي تفاصيل الأزمة التي أحدثتها أغنية طالبك يا سيدي السماح بين محمد عبده ومحمد عمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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