بالفيديو: خبيرة نفسية تُحذر من فيروس حليمة بولند

أبدت المعالجة النفسية فوزية الدريع قلقها من ظاهرة تقليد الفتيات للمشاهير، خاصةً الإعلامية الكويتية حليمة بولند. ووصفت هذه الظاهرة بـ “فيروس حليمة بولند” الذي يجتاح الفتيات في الخليج العربي.

وأوضحت الدريع أن الفتيات أصبحن يتشبهن ببولند في أسلوبها وسلوكها، من طريقة الحديث إلى طريقة اللباس، دون مراعاة لخصوصيتهن أو شخصيتهن. وعبرت عن قلقها من تأثير ذلك على سلوكياتهن وصحتهن النفسية.

وذكرت الدريع أنها قابلت بولند مرةً وأعربت لها عن مخاوفها من هذه الظاهرة، فوافقتها بولند على أن تقليدها قد يكون له تأثير سلبي على الفتيات.

وحثّت الدريع الفتيات على تعزيز ثقتهن بأنفسهن واكتشاف شخصيتهن الفريدة، بدلاً من تقليد الآخرين. كما دعت الآباء إلى مراقبة سلوكيات بناتهن وتوجيههن نحو السلوكيات الإيجابية التي تُعزز ثقتهن بأنفسهن وتُساعدهن على تحقيق ذواتهن.

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