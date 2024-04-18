أحدث ظهور لـ محمد رجب والجمهور: "إيه الشياكة دي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان محمد رجب متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

وظهر رجب بـ بدلة باللون البنفسجي، وانهالت عليه تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "منور الدنيا كلها، حبيب قلبي ربنا يحفظك، الونش، أيه الشياكة دي".

يذكر أن الفنان محمد رجب شارك في مسلسل "الحشاشين" وهو سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، أحمد عبدالوهاب، سوزان نجم الدين، سارة الشامي، عمر الشناوي.

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