بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة دقيقة واحدة مضت التعليقات على أمسية احتفالية خاصة بالدراما الرومانسية الكوميدية “لعبة حب” مغلقة

متابعة بتجــرد: بحضور لافت وإطلالات متألقة لنجمات العمل ونجومه، وحشد من أهل الصحافة والإعلام، أقامت “مجموعة MBC” أمسية خاصة احتفت خلالها بالدراما الرومانسية الكوميدية الجديدة “لعبة حب” على MBC1.

استُهلّت الأمسية – الذي أقيمت في سينما عقيل دبي – بمرور نجمات ونجوم المسلسل وصنّاعه على السجادة الحمراء أمام عدسات المصورين وسط لقاءات ومقابلات جمعت النجوم بأهل الصحافة والإعلام. كما تخلل الأمسية عرض حصري لمشاهد مختارة من العمل ولقطات من خلف الكواليس.

يجمع المسلسل كل من معتصم النهار، نور علي، أيمن رضا، شكران مرتجى، جو طراد، ساشا دحدوح، أيمن عبد السلام، حسن خليل، حازم زيدان، ساندي نحاس، وبمشاركة الممثل القدير حسام تحسين بك وآخرين.

جدير بالذكر أن أحداث المسلسل تدور في أجواء درامية قوامها الرومانسية والكوميديا، حيث تنقلب حياة فتاة متوسطة الحال رأساً على عقب، إذ تجد سما نفسها داخل لعبة حب لا تقوى على الخروج منها، وذلك حين توافق على عرض امرأة تسعى لإيجاد عروس لابن أخيها. لكن من يدري فقد تتحول اللعبة إلى حب حقيقي!