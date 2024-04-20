بالفيديو- أمل بوشوشة وزوجها يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما… شاهدوا صور الاحتفال

احتفلت الفنانة أمل بوشوشة بعيد ميلاد ابنتها “ليا” السابع.

وتشاركت أمل مع المتابعين بأكثر من صورة مع زوجها وليد عواضة وابنتهما الوحيدة ليا التي توسطتهما بلقطة عائلية مميزة جدًا من الاحتفال.

كما نشرت أمل -التي تزوجت في صيف ٢٠١٥- فيديو من أجواء الزينة ومشاهد للبالون والطاولات التي كانت لافتة وجميلة.

على صعيد آخر، غابت أمل بوشوشة عن المنافسة في رمضان ٢٠٢٤، بالوقت الذي صوّرت فيه مسلسل درامي قصير بعنوان “المهرّج”، من اخراج رشا هشام شربتجي وتأليف الكاتب بسام جنيد.

والمسلسل الذي يعالج جريمة غامضة تخلّف وراءها الكثير من الأحداث والمغامرات التي تتشابك فيها الخيوط حتى الوصول الى اكتشاف الحقائق، يجمع الممثلَين باسم ياخور وأمل بوشوشة من جديد بعد ظهورهما معًا في المسلسل الرمضاني “على صفيح ساخن” في العام ٢٠٢١، الى جانب مجموعة من الممثلين