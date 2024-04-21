نادية شكري: أحمد زكي ضربني بالقلم من غير سبب في كواليس العيال كبرت ( فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدثت الفنانة نادية شكري عن موقف جمعها بالفنان أحمد زكي في كواليس مسرحية العيال كبرت، إذ صفعها على وجهها بالقلم.

وقالت نادية شكري في لقائها ببرنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا: تقديم الإعلامية منى عبدالغني وإيمان عز الدين أحمد كان زميلي في المعهد وسابقني بكذا سنة وعلاقته بسامي العدل كانت كويسة، وأنا عارفة حركاته لكني ما تخيلتش يعمل كده.

واستكملت:" كنت بعمل ميكب في أوضتي في كواليس المسرحية لقيته حط إيده على كتفي وسلم عليا قلت أهلا يا أحمد، لقيته بيقول لي أنا بكلمك بصي لي وببص له لقيته فجأة بص لي وضربني بالقلم.. دموعي نزلت ولقيته بيضحك فلقيت نفسي بضحك وقلت إيه الجنان ده".

على جانب آخر، كشفت الإعلامية منى عبد الغني أنها كانت تشبه الفنانة نادية شكري، ما عرضها لمشكلة مع خالها موضحة: "كان لها فيلم في السينما اتعرض لنادية شكري، وأنا بعدها روحت عند خالي وبخبط على الباب قال لي يالا امشي روحي لأنه ما كانش عاوزني أمثل وقتها وكان مفكرني أنا اللي في الفيلم وقفل الباب في وشي".