بالصور- كارلا حداد تتألق بالكاجول الأنيق..و سعر إطلالتها المرتفع سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد باخر إطلالتها على متابعيها من خلال مجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها الخاص، بدت فيها بإطلالة بغاية الأناقة. ماغي بو غصن... سـ ـفاحة!

وظهرت كارلا بإطلالة رائعة، إذ إرتدت توب باللون الأبيض ضيقة من دون أكمام مع سروال باللون الأزرق من الجينز من دار أزياء VERSACE وصل سعره إلى 402 دولار، و حملت كارلا في يدها حقيبة من دار أزياء Fendi وصل سعرها إلى 3,354 دولار.

و في وقت سابق، ردت الاعلامية اللبنانية كارلا حداد على أسئلة بعض متابعيها على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بين الاسئلة التي سئلت عنها هي ان كانت لا تزال متزوجة وذلك بعدما اتخذت قرار عدم نشر اي صورة مع زوجها وائل قسيس.

وردت كارلا على هذا التساؤل وأكدت انها لا تزال متزوجة.



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