صبري فواز وسلوي محمد علي يفتتحان سمبوزيوم المرأة والحياة في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح منذ قليل النجمان سلوى محمد علي وصبري فواز سمبوزيوم المرأة والحياة، وذلك بمشاركة 10 فنانين من 5 دول، ضمن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي يلقي الضوء على قضايا المرأة ورؤيتها للحياة عبر لوحات فنية تنتمي لمدارس مختلفة بين الواقعية والسريالية والتعبيرية وغيرها من المدارس.

حيث تعبر اللوحات عن رؤية الفنانين الخاصة، وفق تصورهم لأحلام المرأة العربية والمصرية، وكذلك معايشتهم لأهالي أسوان، حيث تأثر البعض بملامح المجتمع الأسواني وقدم صورة فنية له عبر الطبيعة أو النساء أو المشاهد الحياتية.

كوكبة من الفنانين المصريين والعرب

كما يأتي السمبوزيوم في دورته الثالثة ليضم كوكبة من الفنانين المصريين والعرب، برعاية مؤسسة بصمات الفن برئاسة أحمد معوض من المملكة العربية السعودية، ومن الفنانين العرب الذين يشاركون في دورة هذا العام من 4 دول عربية بالإضافة إلى دولة إيطاليا، يشارك رائد الفن التشكيلي البحريني محمود الملا، وليلى دشتي ودنا الخشتي وعائشة محمد الذياب من الكويت، وعماد منصور من العراق، وليشيا مارتيني من إيطاليا، وضيف الشرف الدكتور سمير شاهين من مصر ، بالإضافة للفنانين الدكتور أشرف مهدي والدكتورة داليا فؤاد، والفنانة أزميرالدا من مصر .

واعتبرت نرمين عامر منسقة ملتقى المرأة والحياة هذا السمبوزيوم بمثابة علامة مهمة وطاقة ضوء تتسرب من جنوب مصر إلى العالم كله لتعبر عن ارتباط المرأة بالحياة، وعن دور الفن في خدمة قضايا المرأة والتأكيد على حيوية إبداعها، لينطلق الفن بنا إلى مساحات رحبة في الحياة.

بينما قال أحمد معوض رئيس مؤسسة بصمات الفن بالسعودية أن المؤسسة تعتبر الفن جسرا للتواصل بين الشعوب، وهو طاقة قادرة على نشر الجمال والإبداع بكل أشكاله، وتشارك بصمات الفن في سمبوزيوم المرأة والحياة لدعم هذه القيم .

ولدى افتتاح السمبوزيوم الذي جاء بعد ورشة عمل مطولة رسم خلالها الفنانون أعمالهم، شهد المعرض إقبالا جماهيريا وحفاوة خصوصا من أبناء أسوان الذين استقبلوا الأعمال بحميمية، وكان بعضها يعبر عن البيئة الأسوانية والمرأة الأسوانية بطريقة فنية مميزة.

يشار الى أنه عقب الافتتاح أهدى بعض الفنانين أعمالهم للنجمين سلوى محمد علي وصبري فواز، وذلك ضمن فعاليات المهرجان.