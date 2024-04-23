"الزعيم الصغنن".. محمد إمام يرزق بمولوده الثالث عمر والجمهور يتفاعل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

رزق الفنان محمد إمام بطفل جديد، وأطلق عليه اسم عمر، والذي يعد الطفل الثالث بعد ابنته الأولى خديجة والثانية قسمت، وسط التهاني والتبريكات من قبل جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب إمام، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ}، الحمد لله رب العالمين، عمر محمد إمام وصل بالسلامة.. الزعيم الصغنن، اللهم أحفظه وباركلنا في جميع أطفالنا يارب".

وتلقى محمد إمام التهاني من محبيه وأصدقائه وجمهور السوشيال ميديا عقب ولادة ابنه عمر.

ووجهت الفنانة منة فضالي التهنئة لـ محمد إمام، قائلة: "ألف مبروك يتربي في عزكم يا رب".

وكتبت الفنانة هاجر أحمد: "ماشاء الله اللهم بارك ربنا يجعله سند وضهر ليكوا ولإخواته اللهم آمين".

وتفاعل جمهور السوشيال على "إنستجرام"، وعلقوا: "ما شاء الله ربنا يبارك فيكم ويحفظكم بحفظه ورعايته"، "ربنا يكرمك وتفرح بيه ويكبر وتشوفه عريس"، "يتربى بعزكم.. جعله الله من الذرية الصالحة"، "أحسنت اختيار الأسم ربنا يجعله إبن بار وصالح"، "ربنا يباركلك فيه يارب وألف مبروك".

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