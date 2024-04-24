أحمد عبدالعزيز يستضيف صاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر في منزله.. والجمهور: "ربنا يجبر بخاطرك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

دعا الفنان أحمد عبدالعزيز، الشاب الذي انفعل عليه فى عزاء شيرين سيف النصر، للقاء داخل منزله.

ونشر "عبدالعزيز" صورة مع الشاب والذي يدعى حسن، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "نورني حسن و شربنا قهوة مع بعض.. ربّ ضارّة نافعة".

وكان الفنان أحمد عبد العزيز، انفعل على شاب من ذوي الهمم، خلال عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر.

وتصدر اسم الفنان أحمد عبدالعزيز التريند وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وهو منفعل أثناء تقديم واجب العزاء في الفنانة شيرين سيف النصر.

وعلى جانب آخر، أعرب الفنان أحمد عبد العزيز عن حزنه لفراق الفنانة شيرين سيف النصر إذ تعاونا معًا من قبل بأكثر من عمل فني أبرزها مسلسل "ومن الذي لا يحب فاطمة" ومسلسل "المال والبنون" الجزء الثاني، وعلق على خبر الوفاة في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" وقال أن الخبر كان بمثابة صدمة بالنسبة له كونها فنانة جميلة شكلًا وموضوعًا وأنه تربطه بها علاقة زمالة طيبة وكل ود واحترام.

وتفاعل الجمهور مع لقاء أحمد عبدالعزيز بالشاب حسن، وعلقوا: "أنت انسان محترم ربنا يجبر بخاطرنا كلنا يارب العالمين"، "فنان محترم وجميل"، "أحسنت بارك الله فيك"، "أجمل وأحسن نجم في مصر"، "زوبعة في فنجان ربنا يحفظك وخليك"، "مبادرة طيبة تستحق كل الثناء"، "حضرتك فنان محترم وإنسان خلوق تستحق كل تقدير".

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