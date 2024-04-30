حمادة هلال ينشر صورا تجمعه بـ نور الشريف.. والجمهور يعلق: "فيكم شبه من بعض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان حمادة هلال جمهور السوشيال ميديا، بعرض من الصور التي يشبه فيها الفنان الراحل نور الشريف.

ونشر "هلال" صورا تجمعه بـ نور الشريف، عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وتفاعل جمهور "إنستجرام"، مع الصور، وعلقوا: "أتمنى أنه يعمل مسلسل عن قصة حياة نور الشريف"، "شبه بالضبط جميل جدا"، "فيكم شبه من بعض أوي"، "بين الماضي والحاضر"، "سبحان الله الشبه"، "فعلا في شبه أول مرة أخد بالي".

وحلت أمس الأحد ذكرى ميلاد الفنان نور الشريف يوم 28 إبريل 1946، الذي يعد واحداً من أبرز الفنانين فى تاريخ مصر، لما قدمه من أعمال على مستوى السينما والدراما تركت أثرًا كبيرًا.

شارك الفنان حمادة هلال في السباق الرمضاني 2024، بـ مسلسل "المداح - أسطورة العودة"، والذي ضم ألمع نجوم الفن أبرزهم، دنيا عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، حنان سليمان، خالد سرحان، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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