نادية الجندي بإطلالة رياضية وسميرة سعيد على البحر.. لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

موقع الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة لها التقطتها على طريقة السيلفي.

أروى جودة

شاركت الفنانة أروى جودة، متابعيها بصور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام أثناء قضاء عطلة الصيف بإطلالة أنيقة وهادئة.

نانسي عجرم

شاركت الفنانة نانسي عجرم، متابعيها بصور جديدة، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، مرتدية فستانا طويلا من اللون الأسود.

ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، جمهورها ومتابعيها، صورة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ".

سميرة سعيد

شاركت الفنانة سميرة سعيد، صورا لها مع عائلتها، وأخرى بمفردها خلال استمتاعها بإجازتها على البحر .

نادية الجندي

شاركت الفنانة نادية الجندي، متابعيها عبر انستجرام، أحدث ظهور لها داخل نادي الجزيرة بإطلالة رياضية.

غادة عبدالرازق

شاركت غادة عبدالرازق جمهورها على السوشيال ميديا، صورا جديدة من حفل مهرجان EMI Gala للموضة.

نورهان منصور

شاركت الفنانة نورهان منصور، متابعيها صورا جديدة بفستان صيفي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

مي كساب

شاركت الفنانة مي كساب، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.