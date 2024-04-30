ياسر رشاد - القاهرة - الفنان إحسان الترك، تصدر خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد شكوته من قلة مشاركته في الأعمال الفنية.

بعد تصدره التريند “إحسان الترك” ..وفاء عامر كلمتني

وقد ناشد الفنان إحسان الترك في لقاء سابق له ، من المخرجين والمنتجين والعاملين بالقطاع الفني توفير فرصة عمل فنية له، وكذلك وجه نداء للفنانة وفاء عامر وقال: بوجه نداء أيضًا للأستاذة وفاء عامر لو تقدر تتواصل معايا لأني بكلمها وهي مش بترد على التليفونات.

وقال إحسان الترك: أنا وفنانين كتير كبار اتنسينا وفيه فنانين أقدم مني وناس ليها بصمة كبيرة على الشاشة غابوا من فترة ومش بيتعرض عليهم أعمال، وبعد مسلسل جعفر العمدة مكنش في أعمال، ومحمد رمضان استجاب أول ما طلبت منه ويعتبر ابني هو وتامر حسني ومينفعش تشتغل يوم وتنام بعد كده لأن الفلوس مش هتكفي.

وأكد إحسان الترك أن التمثيل هو مصدر دخله الوحيد بعد عودته من السفر، مشيرًا إلى أنه قام بعمل أكثر من مشروع ولكنه تعرض للخسارة قائلًا: عملت أكثر من مشروع أتخرب بيتي فيهم طبعا بسبب افتقاري للخبرة لأن مصر اتغيرت بعد ما رجعت، والحمد الله على كل حال.

شكوى إحسان الترك من قلة الأعمال

وكشف إحسان الترك أن "الفنانة وفاء عامر تواصلت معه وأخبرته بمشاركته معها في عملها الفني القادم، دون أن تكشف له تفاصيل، مشير إلى أن الفنان أشرف زكي دائم السؤال عنه من وقت لآخر بصفة مستمرة.

أزمات الفنان إحسان الترك

ومن ناحية أخرى، كان الفنان إحسان الترك ، قد تعرض لمشكلة خاصة منذ فترة ، وذلك بعد واقعة قفز مالك عقار الذي يقطن فيه من الشرفة بسبب خلاف على الإيجار.

إخلاء سبيل الفنان إحسان الترك في واقعة قفز مقاول من منزله بالجيزة

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا، بسقوط أحد الأشخاص من داخل شقة الفنان إحسان الترك وسط صراخ من داخل الشقة.

وكشفت التحريات وجود خلافات بين شخص يدعى سامح مالك الشقة التي يقيم فيها الفنان إحسان الترك وحدثت خلافات بينهما بسبب طلب الأول زيادة الإيجار وأخبره بأنه يريد طرده وتأجيرها لأسرة سودانية فرفض الأخير الزيادة فحدثت بينهما مشاجرة فهددته زوجة الفنان إحسان بطلب شرطة النجدة ومنعوه من الخروج بعد اعتدائه عليهم فقرر القفز من البلكونة هربًا من الشرطة.

آخر أعمال إحسان الترك

وكان الفنان إحسان الترك شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل جعفر العمدة بعد استغاثته بالفنان محمد رمضان، ولكنه لم يشارك من حينها في أي عمل آخر، والمسلسل ضم أيضًا كل من زينة، مي كساب، أحمد داش، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد داش، أحمد فهيم، جوري بكر، دعاء حكم، هالة صدقي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك فيه تأليف مهاب طارق.