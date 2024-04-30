شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل نزار قبانى.. كيف سطر نجومية كاظم الساهر بأغان مميزة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل أحد أهم الشعراء في تاريخ العالم العربى وهو الشاعر الراحل نزار قبانى الذى رحل عن عالمنا زى النهارده في الـ30 من أبريل، مخلفاً وراءه إرثاً كبيراً من القصائد الشعرية الذى تغنى بها أهم المطربين.



لعل أحد أهم المطربين في عالمنا العربى الذى تغنى من قصائد نزار قبانى، وهو المطرب كاظم الساهر الذى نتطرق لأبرز الأغانى التى غناها من أشعاره.

أبرز أغانى الثنائى كاظم الساهر ونزار قبانى

من بينها "الحب المستحيل، مدرسة الحب، أكرهها، ممنوعة أنتى، يوميات رجل مهزوم"، فمنذ أن تقابل كاظم بنزار لأول مرة فى دمشق، وعرض عليه لحن قصيدته "اختارى"، وتوطدت علاقته وجعله يغنى ما يشاء من كلماته.

وهو ما حدث أيضا بعد موته، وكان لذلك تأثير كبير فى مسيرة كاظم الناحجة لصبح أحد نجوم الغناء فى الوطن العربى، ويأخذ لقب مطرب المرأة من وراء كلمات شاعر المرأة الأول.