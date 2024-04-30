ستيفاني عطالله بإطلالة أنيقة للغاية وخارجة عن المألوف- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله الأنظار بإطلالة أنيقة وخارجة عن المألوف، من دار Prada للأزياء.

وإرتدت ستيفاني جامبسوت باللون البني، مؤلفاً من شورت قصير، وقميص بكمين طويلين، ومحدد بحزام باللون الأسود من الجلد، وإنتعلت حذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود.

ورفعت ستيفاني شعرها بالكامل إلى الأعلى، وطبقت ماكياجاً قوياً يليق بجمال ملامح وجهها.

وكان الممثل اللبناني نيقولا معوض قد كشف بمنشور عبر خاصية القصص القصيرة، عن الأسماء المشاركة في بطولة مسلسل "امرأة"، الذي تم تأكيد تعريبه.

وأكد المنشور إنضمام كل من الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله، والممثل اللبناني طوني عيسى والممثلة اللبنانية تقلا شمعون، كذلك أعادت الممثلة السورية مرام علي مشاركة المنشور لديها.

وكان نيقولا قد شارك متابعيه عبر حسابه الرسمي، صورة له، كشف من خلالها تفاصيل جديدة حول النسخة العربية من المسلسل التركي "امرأة"، الذي يؤدي بطولته إلى جانب الممثلة السورية مرام علي.

ونشر نيقولا صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي، وأرفقها بتعليق، كتب فيه أنه سيشارك في بطولة النسخة العربية من المسلسل التركي "امرأة" مع مرام علي.

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