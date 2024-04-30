نجل محمد فوزي ووردة نادية مصطفى لـ علي الحجار.. لقطات "100 سنة غنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أحيا النجم علي الحجار أمس الأحد 28 أبريل، ثان حفلات مشروع 100 سنة غنا، والذي يقوم عليه بالتعاون مع وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية لإحياء تراثنا الموسيقي والغنائي.

أقيم الحفل على المسرح الكبير في الأوبرا، وشهد تواجد عدد كبير من محبي الحجار، وكذلك عشاق "الأسطورة" الفنان والموسيقار الكبير محمد فوزي، الذي خصص برنامج الحفل للأغاني التي قدمها بصوته والتي وضع لحنها وغناها نجوم آخرين.

شهد الحفل تواجد الدكتور منير نجل الفنان الراحل محمد فوزي، والذي أكد أن والده لم يكن مختلفا كثيرا عن الصورة التي كان يظهر بها في أفلامه، مشيرا إلى أن أعمال والده إلى اليوم حاضرة بين الجمهور ويحرصون على مشاهدتها بالنسبة للأفلام وكذلك الاستماع لأعماله الغنائية.

قدم الحجار باقة متنوعة من أشهر أعمال فوزي، بينها: ماما زمانها جاية، راح توحشيني، طمني، يا أعز من عيني، طير بينا يا قلبي، يا نور جديد في يوم سعيد، داري العيون.

وشاركت في إحياء الحفل، الفنانة نادية مصطفى والتي غنت "كل دقة في قلبي" كما قدمت مع الحجار ديو "شحات الغرام"، وأهدته وردة على طريقة الفنانة ليلى مراد في فيلم ورد الغرام الذي شهد تقديم الأغنية.

وتواجد كضيف الحفل الفنان مصطفى قمر، مقدما أغنية "يا مصطفى يا مصطفى"، وأغنية "فين قلبي"، مؤكدا حبه الشديد للفنان الراحل، وأنه يجد بينهما نقاط تلاقي كثيرة، بينها أن كليهما غنى وقدم أفلاما وأنتج ولحن، كما أشار إلى أن عام رحيل فوزي هو نفس عام ميلاده.

الحفل شهد تقديم مجموعة من المواهب الواعدة: سهيلة بهجت، سمير عزمي، شيماء يسري، وقدموا أغاني: ليه يا قلبي ليه، تسلم لقلبي، تملي في قلبي. واختتم الجميع الحفل بأغنية فوزي الوطنية "بلدي أحببتك يا بلدي".

وواصلت وزارة الثقافة تنفيذ خططها الهادفة إلي الحفاظ على التراث الإبداعي، ونظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد الليلة الثانية من المشروع الفني 100 سنة غنا والمقام بالتعاون مع النجم علي الحجار وتضمنت الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزي.

وصاحب النجوم في الحفل الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق لإلقاء الضوء على المشوار الفني للموسيقار محمد فوزي، مستعرضا عدد من مؤلفاته الأيقونية وتخللها عرض درامي من إخراج عصام السيد، إعداد الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، توزيع موسيقى أحمد شعتوت، أداء محمود الزيات وأمير عبدالواحد إلى جانب مادة فيلمية وشهادات من كبار الملحنين عن الموسيقار الراحل وأعماله.

يذكر أن المشروع الفني 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التي ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة في شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض؛ ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية في هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التي مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء .