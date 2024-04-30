قامت سارة مهند، المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي، بإعطاء شقيقتها مفاجأة لا تصدق بمناسبة تخرجها، حيث قدمت لها سيارة من طراز لكزس.

وتم تسجيل مقطع فيديو يظهر سارة وهي تقدم مفتاح السيارة الجديدة لشقيقتها وتعبر عن سعادتها الكبيرة بالهدية. وأعربت الشقيقة عن فرحتها الكبيرة بهذه السيارة، مشيرة إلى أنها كانت تطمح لامتلاكها منذ فترة طويلة.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ‏سارة مهند تفاجئ شقيقتها بسيارة لكزس بمناسبة تخرجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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