تامر حسني يتصدّر بلقطة من “عمر وسلمى”.. “بيدرّسوها لحد النهاردة في الصين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه النجم المصري تامر حسني رسالة تحذير لكل عروسين في ليلة زفافهما، عبر نشره مقطع فيديو طريف من كواليس الجزء الأول من فيلم “عمر وسلمى”، وبالتحديد المشهد الأخير في الفيلم في حفل الزفاف.

ونشر تامر، مقطع الفيديو عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، ظهر فيه وهو يجري ممسكاً بيد الفنانة مي عز الدين في مشهد زفافهما بالفيلم، إلا أنهما انزلقا ليسقطا أرضاً.

وحقق الفيديو تفاعلاً كبيراً من المتابعين حيث علق عليه تامر قائلاً: “رسالة لكل عريس متتهورش وتعمل فيها تامر حسني عشان معاك واحدة لابسة فستان بتتعلم فيه المشي.. وأصلاً أصل المشهد كان كده زي ما انتوا شايفين.. يعني أنا نَفسي اتفرشت فرشة بيدرّسوها لحد النهاردة في الصين،، الله يباركلك يا سلمى”.

على صعيد آخر، كان تامر قد أحيا حفلًا غنائيًا ساهرًا ليلة الجمعة 19 نيسان (أبريل) الجاري، في فاميلي بارك بالقاهرة الجديدة، في مهرجان المدارس والذي جاء بمناسبة تخرج أكثر من 50 مدرسة في مصر.

وقدم تامر حسني، خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، من بينها: “قدها”، “حلو المكان”، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.