بعد معاناته الصحية و إيقاف نشاطه أصالة توجه رسالة إلى محمد عبده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وجهت المطربة أصالة، رسالة إلى المطرب السعودي محمد عبده، بعد تعرضه لأزمة صحية، و الإعلان عن إيقاف نشاطه الفني.

المطربة أصالة، عبر صفحتها في موقع "إكس"، كتبت ،:" محمد عبده اسم يفتخر فيه تاريخ الفن العربي، هو سيّد الغناء، والإحترام ، والشغف الموصول، والطموح الّذي يولد ويكبر كل طلعة شمس، ونوره لايغيب، هو المحفور في وجداننا، والأغلى على قلوبنا، هو الّذي جعل حياتنا ألطف وأوجاعنا أخف، هو غالي الأثمان، وشبيه الريح، ويبقى فوق هام السحب".

وتابعت، :" وهو الأهم، هو الأقيم والأندر ونحن نعلم قيمتك ونقدّرك، يا أبو نوره شبابك لايشيب تكبر في قلوبنا، ولكنك لاتكبر، وإن تعبت الأيام، أنت لاتتعب، صوتك يعيدنا لبدايات الشعور وللجمال فيك نعود فكيف لك أن تذهب وأنت موجود".

شركة روتانا للموسيقى " المسؤولة عن إدارة أعمال محمد عبده"، أعلنت في بيان نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، توصلها لاتفاق مع المطرب، على تأجيل جميع الأنشطة التي كانت مقررة، وعدم الارتباط بأي فعاليات جديدة، حتى إشعار آخر.

وأوضح بيان الشركة أن القرار تم اتخاذه حفاظا على سلامة المطرب الكبير، بعد تعرضه لوعكة صحية.