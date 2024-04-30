بعد أشهر من الحزن والألم… هذا ما ينتظر جمهور ياسمين عبد العزيز

في البرومو، ظهرت “ياسمين” بعفويتها المعهودة وهي تحتفل مع إسعاد يونس بـ عيد شم النسيم وتتناول البصل والفسيخ المصري، كما تحدّثت خلال الحلقة عن أمومتها وبداياتها في الفن والشهرة والمسؤوليات التي تحمّلتها في سنّ مبكرة.

نذكر ان ياسمين عبد العزيز انفصلت عن أحمد العوضي بشكل رسمي بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها في شهر كانون الثاني/يناير الفائت، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على انستغرام دون ان تحدّد أسباب الطلاق.