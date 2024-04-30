بعد أشهر من الحزن والألم… هذا ما ينتظر جمهور ياسمين عبد العزيز

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ينتظر جمهور الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز بفارغ الصبر عرض حلقتها الخاصة مع الإعلامية والممثلة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” يومي الاثنين والثلاثاء ٦ و٧ أيار/مايو المقبلَين، في لقاء مميز بمناسبة عيد شم النسيم المصري، وذلك عبر قناة Dmcالتي ما إن نشرت البرومو الخاص بالحلقة حتى تصدّر اسم ياسمين “التراند” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا انها ظهرت خلال البرومو بعينَين دامعتَين بعد ان سألتها إسعاد يونس “انتِ قلتِ انك بتحبيه؟” في سياق حديثهما عن الممثل أحمد العوضي. (http://www.instagram.com/p/C6UWX78IPUT/)
في البرومو، ظهرت “ياسمين” بعفويتها المعهودة وهي تحتفل مع إسعاد يونس بـ عيد شم النسيم وتتناول البصل والفسيخ المصري، كما تحدّثت خلال الحلقة عن أمومتها وبداياتها في الفن والشهرة والمسؤوليات التي تحمّلتها في سنّ مبكرة.
نذكر ان ياسمين عبد العزيز انفصلت عن أحمد العوضي بشكل رسمي بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها في شهر كانون الثاني/يناير الفائت، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على انستغرام دون ان تحدّد أسباب الطلاق.
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