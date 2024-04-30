من الواقع الى الشاشة: بلو آيفي تُثير الجدل بعد الاعلان عن أول دور سينمائي مع والدتها بيونسيه

انضمت بلو آيفي كارتر، ابنة بيونسيه وجاي زي، إلى فريق التمثيل الصوتي للجزء الجديد من The Lion King Mufasa: The Lion King.

بلو آيفي، ١٢ عامًا، تؤدي صوت كيارا، ابنة الملك سيمبا والملكة نالا، التي تلعب دورها والدتها.

تعيد بيونسيه تأدية الدور في النسخة الجديدة الواقعية لجون فافريو لعام ٢٠١٩ من فيلم الرسوم المتحركة الأصلي لعام ١٩٩٤.

الفيلم الجديد، من إخراج باري جينكينز، الحائز على جائزة الأوسكار، وسيناريو الكاتب جيف ناثانسون، يستكشف قصة أصل موفاسا وطفولته مع شقيقه سكار.

وهو سيجمع بين تقنيات صناعة أفلام الحركة الحية والصور الحقيقية التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر.

عن أداء بلو آيفي صرّح المخرج جينكينز لبرنامج Good Morning America إن Blue Ivy كانت “محترفة”. كما تمّ بث المقطع الدعائي الأول للفيلم في البرنامج نفسه.

الى ذلك، سيتولّى كلّ من آرون بيير وكيلفن هاريسون جونيور أداء أصوات الإصدارات الأصغر من موفاسا وسكار، على التوالي، في الفيلم المذكور.

ظهر فيلم Lion King لعام ٢٠١٩ بأصوات دونالد جلوفر في دور سيمبا، وبيونسيه في دور نالا، وتشيويتيل إيجيوفور في دور سكار.

سوف يعيد جلوفر تجسيد دوره في الجزء الجديد الذي يضمّ أيضًا ضمن طاقم الممثلين، كلّاً من مادس ميكلسن وثانديوي نيوتن، مع عودة سيث روغان وبيلي أيشنر .

كما سيحتوي على أغانٍ أصلية لـ لين مانويل ميراندا.

وفي حين تشكّل تجربة بلو آيفي هذه أوّل دور سينمائي تخوضه ، إلا أنها قامت سابقًا بأداء دور راقصة في جولة والدتها خلال عروضها الحيّة.

بلو آيفي هي الابنة الكبرى لبيونسيه وجاي زي اللذَين أنجبا لاحقًا التوأم رومي وسير، ستة أعوام.

لا شك أن اختيارها سيعيد إحياء الجدل الدائر حول ما يسمى بأطفال “نيبو”، وهو مصطلح يشير إلى اقتراحات المحسوبية عندما يسير الولد على خطى والدَيه المشهورَين.

Mufasa: The Lion King من المقرر أن يُعرض في المملكة المتحدة في ديسمبر من هذا العام.