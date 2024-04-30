بصورة مركّبة.. حمادة هلال يحدث جدلاً على مواقع التواصل الإجتماعي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان حمادة هلال جدلاً كبيراً بعدما نشر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مجموعة صور ظهر فيها بمواقف مختلفة وهو يحاول المقارنة بينها وبين صور مشابهة للفنان الراحل نور الشريف من بعض أعماله الفنية تكشف الشبه بينهما.

ونشر هلال الصور من دون أن يعلّق عليها، لتنهال عليه تعليقات الجمهور، مؤكدين أن هناك شبهاً كبيراً بين هلال والشريف، وهو ما ظهر بوضوح في عدد من الأعمال الفنية، ولاقت الصور تفاعلاً كبيراً من متابعي هلال… إذ قال أحدهم: “دي حقيقة فعلاً من زمان وأنا شايف إنه شبهك أوي”. وطالبه آخرون بالسعي لتقديم سيرة الفنان الراحل نور الشريف في عمل فني.

يُذكر أن آخر أعمال حمادة هلال الفنية، مشاركته في بطولة الجزء الرابع من مسلسل “المداح”، الذي عُرض رمضان الماضي، إلى جانب عدد كبير من النجوم، بينهم: فتحي عبد الوهاب، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، هبة مجدي، سهر الصايغ، تامر شلتوت، دياب، وصبحي خليل… وهو من إخراج أحمد سمير فرج.