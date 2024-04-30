لم يكن ينوي الصعود إلى المسرح.. إليكم ما حصل في حفل مروان خوري بالمغرب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رافقت فوضى عارمة حفل الفنان اللبناني مروان خوري الذي أقيم مساء الخميس بأحد الفنادق المصنفة بمدينة الدار البيضاء، بعد أشهر من الدعاية والترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبعد الفوضى العارمة التي رافقت الحفل الذي أُقيم مساء الخميس الماضي في أحد الفنادق بمدينة الدار البيضاء، بسبب المشاكل التي رافقت الحفل، حيث بقي الجمهور لأكثر من ساعة في الخارج منتظراً فتح الأبواب والدخول الى القاعة، كما انتظروا لأكثر من ساعتين حتى يصعد مروان خوري إلى المسرح، وهو ما أزعجهم فأبدوا استنكارهم الشديد.

وبعد الضجة التي رافقت الحفل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر فيها النجم مروان خوري وهو يعتذر من جمهوره بسبب تأخره في الصعود الى المسرح لأسباب لم يكشف عنها.

ولفت مروان خوري خلال حديثه مع جمهوره إلى أنه لم يكن ينوي الصعود إلى المسرح بسبب هذه المشاكل، ولكن بما أنه يحترم جمهوره ويحبهم فسيكمل الحفل، وبالفعل انطلق بالغناء وقدّم باقة من أشهر أغانيه.

وبسرعة البرق، انقلبت الأجواء في المسرح وتحولت من حالة امتعاض إلى إيجابية جداً، وتفاعل الحاضرون معه بشكل رائع.