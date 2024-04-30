أحمد السقا يوجه رسالة لـ كريم عبد العزيز.. “كلمة حق في حقك يا صاحبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث النجم أحمد السقا عن علاقته المميّزة بالنجم كريم عبد العزيز، مؤكداً الصداقة المتينة التي تجمع بينهما منذ سنوات.

وشارك النجم المصري متابعيه على السوشيال ميديا بصورة عفوية تجمعه بزميله النجم كريم عبد العزيز وأرفقها بتعليق من القلب كتب فيه: “قاعد وصاحي بدري ولقيت نفسي عايز أقول كلمة في حق أجمل وأجدع صاحب قابلته في حياتي من واحنا عيال صغيرين”.

وأضاف: “أنا كنت عايش في شارع شهاب وهو عايش في العجوزة والقدر ربطنا ببعض ومن يومها واحنا اكتر من الأخوات وربنا يخلينا لبعض لأنه بجد راجل وجدع ومتربّي وابن ناس وطول عمرنا مابنقولش لبعض غير ازيّك يا صاحبي. عامل إيه يا صاحبي، أو مبروك يا صاحبي”.

وتابع السقا كلامه قائلاً: “حقك عليا إني أقولك ربنا يخليك ليا يا صاحبي. صاحبي وأخويا اللي بجد كريم عبد العزيز… رقبتي ليك يا صاحبي… كلمة حق في حقك يا صاحبي… ملحوظه عشان الناس اللي بتصطاد في الماء العكرة دي الصورة اللي كريم كسب بيها “جوي أوورد” وفي كل الحالات صاحبي قمر”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور أحمد السقا ونال إعجاب الآلاف من محبيه الذين أثنوا على علاقة الصداقة المميّزة التي تجمعه بكريم عبد العزيز، وأشادوا بطريقته العفوية وإصراره على وصفه بأنه صديقه الصدوق ورفيق عمره.