“ما بحسها بتزبط”.. ديما بياعة تعلّق على عودة “الفصول الأربعة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الحديث عن تحضير جزء ثالث من مسلسل “الفصول الأربعة” الشهير، تحدثت الفنانة ديمة بياعة عن الأمر، معبرة عن موقفها الصريح من هذه المعلومة المتداولة على السوشيال ميديا.

وظهرت الفنانة السورية التي كانت أحد أبطال العمل في الجزئين الأول والثاني بمقطع فيديو على تيك توك وقالت بعفوية وصراحة: “ما بحس أنه بيزبط نعمل فصول أربعة جزء ثالث، وفي عنا نجوم وأعمدة هذا العمل غابوا عنا، إن كان خالد تاجا، نبيلة النابلسي، هالة شوكت، انطوانيت نجيب، وعماد العمل ومن كان سبباً كبيراً في نجاحه الأستاذ حاتم علي”.

وأضافت: “السيدة ريم حنا كتبت مع دلع الرحبة.. النكهة الحلوة في العمل أنه التنين كانوا كاتبين مع بعض، فكان في شيء مختلف.. ريم بتكتب بطريقة بتفلج، ودلع عندها كتابة جداً مختلفة.. ووقت اجتمعوا مع بعض عملوا عمل عنجد خطير وغير كل الأعمال يا أما بيرجعوا التنين بيكتبوا.. يا أما ما بحسها بتزبط”.

وتابعت: “إلى جانب كل ذلك، هناك سبب آخر غير رحيل بعض نجوم العمل عنا، وهو وجود ناس في خارج سوريا مثل النجمة يارا صبري والأستاذ جمال سليمان وأكدت أن العمل قائم عليهم أيضاً.

وختمت موقفها من الفكرة بالقول: “كيف نطبخ طبخة ونصف الأكلة غير موجودة”.