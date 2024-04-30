بالصور- سعر خيالي جداً لحذاء كيم كارداشيان من Balenciaga في إطلالتها الأخيرة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بأخر إطلالة لها من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، وظهرت كيم بلوك رائع حيث كانت تلبس توب ضيق باللون الرمادي ذات أكمام طويلة مع شورت قصير و ضيق باللون الأسود، و إنتعلت في قدمها حذاء عالي جداً من الجلد الأسود من دار أزياء Balenciaga وصل سعره إلى 4,408 دولار، و تركت كيم شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهت من خلاله جمال وجهها.



و كانت عايدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان شقيقتها كورتني في يوم ميلادها من خلال صورة تجمعهما مع أختهما كلوي أثناء إستمتاعهم بعطلتهم على الشاطئ، و علقت كيم على المنشور بالقول: "عيد ميلاد سعيد الملكة كورتني، لا يوجد أحد على هذا الكوكب قضيت معه وقتًا أطول ولدي نفس الذكريات مع نشأتي أكثر منك وأنا أعتز بهم جميعًا. لقد كانت مشاركة الغرفة والأصدقاء والسيارات وحياتنا معًا لمدة أربعة عقود هي الرحلة الأكثر سحراً لوجودك بجانبي. أحبك ولا أستطيع الانتظار لمدة 45 عامًا أخرى معًا! سأعتز بشكل خاص بهذه الرحلة الشقيقة الأخيرة حيث أقام جميع أطفالنا حفلات رقص حتى فقدوا الوعي، بالطريقة التي نشأنا بها جميعًا! نحتفل بك اليوم ونشعر بالامتنان لك إلى الأبد لأنك تقدم دائمًا أفضل نصيحة يمكن أن تقدمها أخت!".

