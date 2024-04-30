مروة ناجى ونجوم الموسيقى العربية بمناسبة الربيع في الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - ضمن فعاليات الثقافة المصرية للاحتفال بعيد الربيع تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام في الثامنة والنصف مساء الخميس 2 مايو علي المسرح الكبير بمشاركة المطربة مروة ناجي ونجوم الموسيقى العربية بالأوبرا ياسر سعيد ، محمد الخولي ، أمير الرفاعي، ولاء طلبة.

يتضمن البرنامج فاصلين الأول نخبة مختارة من أعمال الموسيقار بليغ حمدي منها ميدلي بليغ، عدوية، كان يا مكان، تخونوه، زي الهوى، موعود، التوبة وفي الفاصل الثاني تتغني المطربة مروة ناجى بباقة من أشهر أعمال المطربة الكبيرة وردة.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست عام 2004 بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي فى الغناء والعزف ، قدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

أوبرا عايدة

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.