سوسن بدر وحسين فهمي في حفل المتحف القومي للحضارة بقيادة هاني شنودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفت الفنانة الكبيرة سوسن بدر بحفل المتحف القومي للحضارة المصرية والذي شهد حضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة.

ونشرت "سوسن" صور من كواليس الحفل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تلتقط عدد من الصور التذكارية مع عدد من الضيوف، كما حضر معها الفنان الكبير حسين فهمي وقامت بتوجيه الشكر للقائمين على المتحف وعلقت: "شكرًا المتحف القومي للحضارة المصرية وشكرًا دكتور أحمد غنيم على ليلة موسيقية جميلة بقيادة الموسيقار الرائع هاني شنودة".

وكان الظهور الأخيرة للفنانة سوسن بدر خلال حضورها احتفالية القبائل العربية بذكرى تحرير سيناء التي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن النجمة سوسن بدر تنتظر عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" بطولة الفنانة هند صبري، مسلسل "أسود باهت" بطولة الفنانة سهر الصايغ، إلى جانب فيلم "الهوى سلطان" بطولة الفنانة منة شلبي والفنان أحمد داود.

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