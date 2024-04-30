ريم مصطفى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ريم مصطفي جمهورها على السوشيال ميديا، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت ريم مصطفى، الصور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة مميزة ورائعة، مرتدية فستان من الجلد باللون الأخضر.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وعلقوا: "أحلى فنانة في العالم أقسم بالله"، "القمر بزيادة" ،"للجمال عنوان"، "أجمل ريم مصطفى"، "شنو هالجمال سبحان الخالق"، "سكر أوي".

وتشارك الفنانة ريم مصطفى في فيلم "أهل الكهف" المقرر عرضه في السينمات صيف 2024، والذي يجسد بطولته خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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