فيديو| تعيين النجم ريان رينولدز سفيرًا لجزيرة ياس في أبو ظبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت جزيرة ياس في أبو ظبي عن اختيار الممثل الكندي ريان رينولدز سفيرًا لشؤون الجزيرة ويكون الوجهة الترفيهية الجديد بعد السفيرين السابقين الممثل الأمريكي كيفن هارت، والممثل الغجري جيسون موموا، وسيشارك "رينولدز" بالعديد من الفعاليات هناك.

ونشرت القناة الرسمية لجزيرة "ياس" على "يوتيوب" مقطع فيديو تشويقي تصدره "ريان رينولدز" وظهر خلاله وهو يقفز من إحدى الطائرات، وقام بتعريف نفسه كونه ممثل ومنتج ومالك نادي "ريكسهام" الإنجليزي لكرة القدم، وعن اختياره سفيرًا جديدًا للجزيرة، كما ظهر وهو يتجول بعدد من المعالم السياحية هناك.

ويواصل "ريان رينولدز" الترويج لفيلمه المرتقب "Deadpool & Wolverine" الذي يتعاون خلاله مع النجم الأسترالي هيو جاكمان وهو من نوعية أفلام الأبطال الخارقين والمقرر عرضه شهر يوليو المقبل.





يذكر أن ريان رينولدز يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الفيلم العائلي "IF"، والجزء الثاني لفيلم الأكشن والكوميديا "Red Notice".

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